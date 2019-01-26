Петерссон: «Барысу» надо обыграть «Авангард», важно выиграть дивизион Чернышёва

Нападающий «Барыса» Андре Петерссон заявил, что астанинскому клубу важно опередить «Авангард» и выиграть дивизион Чернышёва.

«У нас в составе очень много хоккеистов, которые подходят под нашу систему игры. Мы играем как команда, и думаю, что движемся в правильном направлении.



В плей-офф важно иметь преимущество своей площадки, поэтому для нас важно выиграть свой дивизион. Осталось сыграть 10 матчей, сейчас мы концентрируемся на каждой встрече и на своей игре.



У нас будет встреча с «Авангардом», которую надо выиграть, чтобы занять первое место в дивизионе», – цитирует Петерссона ТАСС.

Команда Андрея Скабелки отстаёт от омского клуба на одно очко, имея относительно коллектива Боба Хартли четыре игры в запасе.