Дыбленко: «Спартак» создаёт себе проблемы там, где может спокойно выиграть

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко поделился мнением о причинах нестабильности столичного клуба в нынешнем сезоне.

«В чём причина нестабильности «Спартака»? Не знаю. У нас, наверное, страдает дисциплина. Нам всё время подробно доносят и объясняют, как надо играть. Видимо, мы к этому относимся несерьёзно. И для себя немного не понимаем, что нам нужно. Выиграем две игры, начинаем думать: «Во, всё хорошо». И валимся в какие-то непонятные действия, создаём себе проблемы там, где можем совершенно спокойно выиграть.

Даже с «Динамо» мы могли выступить лучше. Соперник ничего нового не придумал — просто играл в свою игру. С «Барысом» да, была феерия, когда они повели 3:0, а мы выиграли. И с «Северсталью» вытащили матч — сначала повели 2:0, потом проигрывали 2:3, а в итоге выиграли (5:3). Но так не всегда будет складываться. Бывают тяжёлые игры, где такое уже не прокатит. Не получится в последний момент хвататься за голову и спасать Россию!» — приводят слова Дыбленко «Известия».