Галиев: не сказал бы, что «Ак Барс» плохо сыграл в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Я бы не сказал, что мы плохо сыграли: вроде движение было хорошее, настрой. Надо отдать должное «Трактору» − они хорошо сыграли в защите, вратарь хорошо сыграл. Где-то, может быть, мы не доставляли шайбу до ворот, не закрывали вратаря, и поэтому он всё видел. Сейчас такое время, что тяжело забить прямым броском.

Думаем ли о соперниках в плей-офф? Нам без разницы. С любой командой будет тяжело, все соперники равны, это плей-офф.

Как будем настраиваться на матч с «Автомобилистом»? Как можно настраиваться? Как и на любую команду. Они – одни из лидеров чемпионата. Да, мы их обыграли два раза, но это было не очень легко. Я думаю, будет хорошая, интересная игра как для хоккеистов, так и для зрителей – будут и контратаки, и скоростная, и силовая игра», — приводит слова Галиева официальный сайт «Ак Барса».

«Трактор» прервал серию из двух поражений, казанский клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. 29 января «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а «Трактор» на следующий день сыграет в Челябинске с «Витязем».