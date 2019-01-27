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Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звёзд НХЛ

Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ

Команда Центрального дивизиона обыграла Тихоокеанский дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе. Встреча завершилась с разгромным счётом 10:4 (7:1, 3:3).

По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3). По три очка в активе Микко Рантанена (2+1), Патрика Кейна (2+1) и Блейка Уилера (0+3).

За проигравших шайбы забросили Джонни Годро, Брент Бёрнс и Эрик Карлссон дважды.

НХЛ - Матч Звёзд
27 января 2019, воскресенье. 04:15 МСК
Тихоокеанский дивизион
4:10
1:5, 0:4, 3:1
Центральный дивизион
0:1 – Рантанен (О'Райлли) – 01:03 (3x3), 0:2 – Ландеског (О'Райлли) – 01:33 (3x3), 1:2 – Карлссон (Гибсон) – 04:51 (3x3), 1:3 – Йози (Кейн) – 05:08 (3x3), 1:4 – Кейн (Йози, Уилер) – 05:31 (3x3), 1:5 – Шайфли (О'Райлли) – 06:39 (3x3), 1:6 – Рантанен (Ландеског, Йози) – 07:50 (3x3), 1:7 – Кейн (Уилер) – 08:11 (3x3), 1:8 – Ландеског (Йози, Рантанен) – 10:42 (3x3), 1:9 – О'Райлли – 12:30 (3x3), 1:10 – Ландеског (Уилер) – 14:36 (3x3), 2:10 – Годро (Макдэвид) – 14:47 (3x3), 3:10 – Карлссон (Павелски, Бёрнс) – 15:52 (3x3), 4:10 – Бёрнс (Павелски) – 16:02 (3x3)

Во втором полуфинале сразятся команды Столичного и Атлантического дивизионов. Россию на матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

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