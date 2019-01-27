Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звёзд НХЛ

Команда Центрального дивизиона обыграла Тихоокеанский дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе. Встреча завершилась с разгромным счётом 10:4 (7:1, 3:3).

По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3). По три очка в активе Микко Рантанена (2+1), Патрика Кейна (2+1) и Блейка Уилера (0+3).

За проигравших шайбы забросили Джонни Годро, Брент Бёрнс и Эрик Карлссон дважды.

Во втором полуфинале сразятся команды Столичного и Атлантического дивизионов. Россию на матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.