Сидоренко: понимали, что «Слован» будет мотивирован после 9-ти поражений подряд

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра прошла в Братиславе и закончилась со счётом 4:2 в пользу белорусского клуба.

«Матч получился интересным. Обе команды хотели победить. Мы прекрасно понимали, что «Слован» будет мотивирован после девяти поражений подряд. Неплохо начинали. Потом хозяева перехватили инициативу. Во втором периоде пришлось нелегко. Благодарен команде за то, что выстояла. Ну, а решающим стал гол Волкова в меньшинстве», — приводит слова Сидоренко пресс-служба клуба.

Минчане одержали первую победу за шесть последних матчей, «Слован» продлил серию поражений до десяти игр.