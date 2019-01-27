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Столичный дивизион — победитель Матча звёзд НХЛ 2019 года

Столичный дивизион — победитель Матча звёзд НХЛ 2019 года
Хоккей / НХЛ

Столичный дивизион одержал победу над Центральным в финале Матча звёзд НХЛ, который проходил в Сан-Хосе. Встреча завершилась со счётом 10:5 (5:0, 5:5).

По пять баллов за результативность в составе Столичного дивизиона набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Дубль также оформил Кэм Аткинсон. Голкипер Брейден Холтби отразил 12 бросков из 17. Хенрик Лундквист совершил 6 сейвов.

У Центрального дивизиона голами отметились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен дважды. Вратари Деван Дубник и Пекка Ринне смогли отразить только по 6 бросков.

Напомним, Россию на матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляли два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

НХЛ - Матч Звёзд
27 января 2019, воскресенье. 06:15 МСК
Центральный дивизион
5:10
0:3, 1:2, 4:5
Столичный дивизион
0:1 – Барзал (Летанг, Кросби) – 00:22 (3x3), 0:2 – Жиру (Карлсон) – 01:53 (3x3), 0:3 – Летанг (Барзал, Кросби) – 03:40 (3x3), 0:4 – Палмьери (Джонс, Ахо) – 08:16 (3x3), 0:5 – Кросби (Барзал) – 09:55 (3x3), 1:5 – Ландеског (О'Райлли) – 11:15 (3x3), 2:5 – Рантанен (Йози) – 13:25 (3x3), 2:6 – Кросби (Барзал) – 14:02 (3x3), 3:6 – О'Райлли (Йози, Кейн) – 14:38 (3x3), 3:7 – Ахо (Аткинсон) – 15:35 (3x3), 3:8 – Аткинсон – 15:43 (3x3), 3:9 – Барзал (Кросби, Летанг) – 17:16 (en), 4:9 – Рантанен (Ландеског, О'Райлли) – 18:30 (3x3), 5:9 – Уилер (Рантанен, Ландеског) – 18:50 (3x3), 5:10 – Аткинсон (Джонс) – 19:08 (3x3)
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