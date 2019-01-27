Обладатель Кубка Гагарина Роман Дерлюк продолжит карьеру в Словакии

Российский защитник Роман Дерлюк заключил контракт с «Кошице», информирует официальный сайт словацкого клуба.

В этом сезоне 32-летний защитник забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач в 39 матчах регулярного чемпионата Беларуси, выступая за «Неман». Роман провёл в гродненском клубе два последних сезона. В регулярном чемпионате-2017/18 провёл 26 матчей и набрал 10 (1+9) очков, а также сыграл 15 игр в плей-офф, где отметился 3 (1+2) баллами.



Дерлюк является обладателем Кубка Гагарина — 2013 в составе московского «Динамо». За карьеру в КХЛ защитник провёл восемь сезонов, выступая за ХК МВД, московское «Динамо», ХК «Сочи», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо». На счету игрока 327 игр в КХЛ, в которых он забросил 18 шайб и сделал 45 результативных передач.

Также словацкий клуб заключил контракт с бывшим нападающим «Слована» Элиэзером Щербатовым.