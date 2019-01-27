Бойд: перешёл в «Барыс» ради возвращения в сборную Казахстана

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд рассказал о цели команды на оставшуюся часть сезона и отметил, что готов вернуться в ряды сборной Казахстана.



«Безусловно, наша цель — победа в дивизионе. Очень важно выполнить задачу. «Барыс» хочет подойти к плей-офф в наилучшей форме, поэтому очень хотим стать вторыми на Востоке.



Что касается возвращения в сборную Казахстана, это было одной из целей, ради которой я вернулся в «Барыс». Если тренерский штаб видит меня в составе, буду рад помочь. Но сейчас мы в первую очередь думаем о плей-офф КХЛ. А затем уже о чемпионате мира. Здорово, что подэлитный турнир будет в Астане. Это будет прекрасное мероприятие, ожидаем его с нетерпением», — приводят слова Бойда «Известия».

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