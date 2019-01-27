Знарок: к молодёжному хоккею по-настоящему прикоснулся во время МЧМ в Канаде

Консультант сборной России Олег Знарок провёл символическое выбрасывание перед игрой, которая была приурочена к 20-летию клуба МХЛ «Капитан».



«Большая благодарность клубу за такой праздник. Здесь много молодёжи, ребят, которые занимаются в школе «Капитана». Это наше будущее, игроки, которые будут защищать честь страны. В Ступине многое делается для популяризации хоккея, хочется пожелать клубу дальнейших успехов, а молодым парням — удачи. Молодёжную хоккейную лигу также поздравляю с 10-летним юбилеем.



К молодёжному хоккею я прикоснулся по-настоящему во время чемпионата мира в Канаде. У этих парней настоящие эмоции. Если они радуются, то действительно радуются, а если плачут — это настоящие слёзы. МХЛ — очень хорошая лига, в которой растут будущие звёзды», — приводит слова Знарка пресс-служба МХЛ.

Игроки молодёжной сборной России. Что изменилось в их карьере после МЧМ? Кое-кто получил шанс в КХЛ, а некоторых продолжают не замечать.