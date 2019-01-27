Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Лундквист: Овечкин выиграл Кубок Стэнли, и это вытащило из него все силы

Лундквист: Овечкин выиграл Кубок Стэнли, и это вытащило из него все силы
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ, который прошёл в Сан-Хосе.

«У всех разные ситуации. У некоторых игроков было очень много хоккея за последние полтора года. Человек выиграл Кубок Стэнли, и из него это вытащило все силы. К таким ситуациям надо относиться с уважением. У людей просто не остаётся сил», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Столичного дивизиона Сидни Кросби признан самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, в финале которого его команда обыграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5 (5:0, 5:5).

Россию на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляли игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» — форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

В Америке устали от бессмысленного шоу. Как можно изменить Матч звёзд НХЛ
Шуточные и серьёзные предложения.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент