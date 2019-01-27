Лундквист: Овечкин выиграл Кубок Стэнли, и это вытащило из него все силы

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ, который прошёл в Сан-Хосе.



«У всех разные ситуации. У некоторых игроков было очень много хоккея за последние полтора года. Человек выиграл Кубок Стэнли, и из него это вытащило все силы. К таким ситуациям надо относиться с уважением. У людей просто не остаётся сил», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.



Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Столичного дивизиона Сидни Кросби признан самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, в финале которого его команда обыграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5 (5:0, 5:5).



Россию на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги представляли игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» — форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.