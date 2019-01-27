«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 27 января, начало — в 15:00 мск.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;

Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;

Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.



Команды дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза успех праздновали хоккеисты из Екатеринбурга (4:1 и 5:3).