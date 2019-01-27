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«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Металлург» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 27 января, начало — в 15:00 мск.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;
Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;
Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.

Команды дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза успех праздновали хоккеисты из Екатеринбурга (4:1 и 5:3).

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