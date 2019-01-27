Флёри — о Матче звёзд: ощущаешь себя везучим, наблюдая за игрой со скамейки

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о Матче звёзд НХЛ, который прошёл в Сан-Хосе.



«Вратарям приходится нелегко на Матче звёзд. Иногда ощущаешь себя немного везучим, наблюдая за игрой со скамейки. Конечно, хочешь и здесь сыграть хорошо, но приходится иметь дело с очень одарёнными игроками. Сбился со счёта, сколько у них было выходов один на один и передач на пустую рамку. Нелегко делать сейвы, когда у соперника столько моментов.



Мне нравится нынешний формат турнира. Пусть у всех полно свободного пространства, и практически каждое владение шайбой заканчивается голевым моментом, но смотреть за такой игрой интересно. Конечно, хоть мы и играли в удовольствие, проигрывать всё равно немного досадно. Ощущение такое, что мы слегка потеряли лицо», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

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