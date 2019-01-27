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Драйзайтль: наш дивизион оказался не готов играть, но 4:10 лучше чем 1:10

Драйзайтль: наш дивизион оказался не готов играть, но 4:10 лучше чем 1:10
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями от Матча звёзд НХЛ, где его команда Тихоокеанского дивизиона крупно проиграла Центральному дивизиону (4:10). В составе проигравших шайбы забросили Джонни Годро, Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, оформивший дубль.

«Да, мы были просто не готовы играть. По-моему, первую же свою смену продули — 0:2. Но все равно получили море удовольствия, на Матчах звезд по-другому просто не бывает. Никому не хотелось, чтобы игра совсем уж выходила из-под контроля. К счастью, парни из „Сан-Хосе“ в концовке сумели включиться, несколько штук отыграть. 4:10 все-таки лучше, чем 1:10», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звёзд НХЛ
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