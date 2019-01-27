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«Металлург» — «Автомобилист»: Коваржа заменили после попадания шайбой

«Металлург» — «Автомобилист»: Коваржа заменили после попадания шайбой
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга травму получил голкипер гостей Якуб Коварж. Чешскому вратарю шайба угодила в грудь, после чего его заменили на Владимира Сохатского. В матче продолжается второй период, счёт — 2:2.

Команды выступают в следующих составах:

«Металлург»

Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;
Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.

«Автомобилист»

Коварж (Сохатский);
Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;
Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.

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