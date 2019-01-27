«Металлург» — «Автомобилист»: Коваржа заменили после попадания шайбой

Во втором периоде матча магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга травму получил голкипер гостей Якуб Коварж. Чешскому вратарю шайба угодила в грудь, после чего его заменили на Владимира Сохатского. В матче продолжается второй период, счёт — 2:2.



Команды выступают в следующих составах:



«Металлург»



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;

Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.



«Автомобилист»



Коварж (Сохатский);

Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;

Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.