«Локомотив» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Зият Пайгин

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 января, начало — в 17:30 мск. В состав гостей вернулся защитник Зият Пайгин.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Рафиков, Е. Аверин — Локтионов — Козун;

Елесин — Н. Аверин, Юртайкин — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Слепец — Коротков — Картаев;

Накладал, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



ХК «Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Архипов;

Воробьёв — Пайгин, Бакош — Коллинз — Бочаров;

Рыков — Д. Александров, Мосалёв — Калетник — Шмелёв;

Будкин, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Жилин.