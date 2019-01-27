Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 января, начало — в 17:30 мск. В состав гостей вернулся защитник Зият Пайгин.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Рафиков, Е. Аверин — Локтионов — Козун;
Елесин — Н. Аверин, Юртайкин — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Слепец — Коротков — Картаев;
Накладал, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
ХК «Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Архипов;
Воробьёв — Пайгин, Бакош — Коллинз — Бочаров;
Рыков — Д. Александров, Мосалёв — Калетник — Шмелёв;
Будкин, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Жилин.
«Локомотив» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Зият Пайгин