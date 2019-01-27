Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 января, начало — в 17:30 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Авцин;
Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Галимов;
Тимашов — Волгин, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;
Семёнов — Огурцов, Шиксатдаров — Бикмуллин — Падакин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Варнаков — Миле — Саболич;
Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Шенфельд;
Аляев — Назаревич, Ураков — Макаренко — Веряев;
Родионычев, Жафяров — Сёмин — Смолин, Стальнов.
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«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд