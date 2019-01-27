«Нефтехимик» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 января, начало — в 17:30 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Авцин;

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Галимов;

Тимашов — Волгин, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;

Семёнов — Огурцов, Шиксатдаров — Бикмуллин — Падакин.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Орлов — Баранцев, Варнаков — Миле — Саболич;

Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Шенфельд;

Аляев — Назаревич, Ураков — Макаренко — Веряев;

Родионычев, Жафяров — Сёмин — Смолин, Стальнов.



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