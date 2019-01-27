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«Металлург» — «Автомобилист»: Сохатский пропустил курьёзный гол

«Металлург» — «Автомобилист»: Сохатский пропустил курьёзный гол
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга команде хозяев удалось забить курьёзный гол. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский, вышедший на замену Якубу Коваржу, потерял шайбу за воротами и позволил забить Евгению Тимкину.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»

Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;
Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.

«Автомобилист»

Коварж (Сохатский);
Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;
Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.

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