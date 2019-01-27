«Металлург» — «Автомобилист»: Сохатский пропустил курьёзный гол

В третьем периоде матча магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга команде хозяев удалось забить курьёзный гол. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский, вышедший на замену Якубу Коваржу, потерял шайбу за воротами и позволил забить Евгению Тимкину.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Металлург»



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Бирюков — Васильев, Булирж — Шор — Чибисов;

Зайцев Д., Любимов — Неколенко — Тимкин, Дюкарев.



«Автомобилист»



Коварж (Сохатский);

Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Кольцов — Лямин, Белоусов — Паре — Секстон;

Валитов — Мишарин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.