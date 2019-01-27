Арбитр Франё: не знаю, почему у Назарова репутация хулигана и скандалиста

Арбитр Континентальной хоккейной лиги Мартин Франё поделился мнением о работе с тренером Андреем Назаровым.



«Для русских авторитет – не пустое слово, и публика ведёт себя по отношению к судьям уважительно. В Чехии те, кто имеет какую-то власть, по мнению окружающих, всё время принимают неправильные решения. Соответственно если ты судья, то виноват уже априори. Только вышел на лёд – и уже не прав.



Знаете, после своего приезда в Россию я много слышал о Назарове. Мне все говорили: «Держи с ним ухо востро!». Так вот, я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес этого человека. Во-первых, он всегда смотрит собеседнику в глаза – это одно из проявлений уважения. Если нужно было что-то объяснить, он всегда выслушивал меня внимательно и спокойно. Но если Назаров повышал голос, я точно знал: для этого есть повод. И точно: когда я просматривал видеозапись игры, находил там свои ошибки. Не знаю, почему за этим парнем тянется репутация хулигана и скандалиста.



Обычно перед матчем я учу имена и отчества всех наставников, с которыми предстоит встретиться. Для меня, как для иностранца, это непросто. Получается, нужно знать в два раза больше имён. Однако таким образом я демонстрирую своё уважение к тренеру. И потому всегда обращаюсь к ним на вы», — цитирует судью официальный сайт КХЛ.