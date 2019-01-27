Яндач: не хотим рисковать с выходом Антипина, ему нужно восстановиться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (6:3).



«У нас был хороший старт, но в конце первого периода, когда получили два гола, для нас наступил тяжёлый момент. Во втором периоде улучшили игру, играли очень эффективно, с моментов, с которых можно было забить, мы забили. Использовали эти моменты, поэтому и выиграли. Екатеринбург – одна из лучших команд, которая здесь играла.



Сроки восстановления Виктора Антипина? Ещё не знаю. Чем раньше, тем лучше. Мы не хотим рисковать – ему нужно восстановиться. Так что пока нельзя сказать, будет он готов к следующей игре или нет. Надеюсь, что да, но это 50 на 50», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.