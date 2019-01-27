Мартемьянов: что с Коваржем, не знаю, им занимаются медики

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:6). Также тренер рассказал о состоянии Якуба Коваржа, который получил травму после того, как в него попала шайба.



«Немного долго входили в игру, волею календаря у нас на подготовку было мало времени. Потом всё же поймали нить матча, играли неплохо, в принципе и команду мне упрекнуть не в чем. Самоотдача была на хорошем уровне, соперник мастеровитый, за наши ошибки он быстренько наказал. К команде претензий по самоотдаче нет – парни бились до конца.



Что случилось с Коваржем? Честно пока не знаю – медики занимаются, надеюсь, получу какую-нибудь информацию», — приводит слова тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Автомобилист»