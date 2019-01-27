Егора Яковлева вновь вызвали из фарм-клуба «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» вызвал из фарм-клуба в АХЛ российского защитника Егора Яковлева, информирует в своём «твиттере» североамериканская журналистка Аманда Стэйн. Яковлева за последний месяц уже несколько раз вызывали в основную команду, но в играх он участия не принимал.



27-летний защитник последний раз участвовал в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 2018 года, когда заработал «-3» с «Сан-Хосе Шаркс». В этом сезоне Егор сыграл 11 матчей в НХЛ, забросив 1 шайбу и сделав три результативные передачи при полезности «-5».



В АХЛ Яковлев принял участие в 12 матчах, отметившись 10 результативными передачами.

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