Тимкин: классная победа «Металлурга», тренеры не дали расслабиться

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (6:3). Форварду удалось отметиться в матче дублем.



«Очень полезная победа, очень классная, качественная. Играли все хорошо, всех болельщиков поздравляю с победой!



Что сказали тренеры после двух шайб в первом периоде? Конечно, они не дали расслабиться, нельзя было терять концентрацию. В принципе, мы неплохо начали, оказывали хорошее давление, потому чуть –чуть где-то потеряли.



Что сказать о дубле? А что тут говорить? Главное выиграли – вот главное. А сейчас уже все, надо готовиться к следующему матчу – мы ждем серьёзного соперника», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.

«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Автомобилист»