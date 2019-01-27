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С. Зубов: игра была равная, но у «Сочи» проблема с реализацией моментов

С. Зубов: игра была равная, но у «Сочи» проблема с реализацией моментов
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1).

«Обидно проигрывать такие игры, где вроде всё складывается неплохо, команда старается, есть желание, моменты. В целом, я считаю, игра была равная. В нашей ситуации нам нельзя долго думать об этом. Завтра уже будем готовиться к следующей игре.

Почему была проблема с реализацией? У нас вообще проблема с реализацией. Создаём моменты, но в решающей стадии немного не хватает хладнокровия. Сегодня у нас пара ребят получили травмы, поэтому сбавили темп.

Почему отправили Полунина в ВХЛ и вернётся ли он? Некоторые ребята проявили себя лучше, поэтому мы им дали шанс. Полунин, скорее всего, вернётся в ближайшем будущем», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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