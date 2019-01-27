Буцаев — об игроках в ЦСК ВВС: не имеем права оголять своего партнёра

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (3:1).



«Мы понимали, что против этого соперника нам нужно играть активно. Забили быстрый гол, но, к сожалению, посчитали, что дальше также можем легко забивать. Упустили несколько возможностей. Когда ты не забиваешь, появляется некая неуверенность. Мы недовольны игрой в большинстве. Да, в третьем периоде нам улыбнулась удача. У соперника были реальные шансы. Однако хоккейная удача была сегодня на нашей стороне: забили второй гол, а третий уже в пустые ворота. Ещё раз повторюсь, ведя в счёте в одну шайбу, мы должны играть более правильно. Всегда ставится задача сыграть надёжнее, но не всегда получается справляться с эмоциями.



Будем ли мы забирать командированных в ЦСК ВВС игроков? Пока довольствуемся тем, что имеем. Там тоже есть свои задачи. Оголять своего партнёра мы не имеем права», — цитирует тренера официальный сайт клуба.