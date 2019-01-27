Маклеллан: Самсонов получил вызов, его статистика пока не лучшая

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова, выступающего за фарм-клуб.



«Полагаю, Самсонов получил вызов. НХЛ — сложная лига для вратарей, к ней сложно приспособиться. Статистика у Самсонова пока не лучшая, но Илья постоянно развивается. Решение относительно того, кто будет дальше играть, должно быть основано на сравнении прогресса Самсонова и Ванечека.



Нам нравится то, что делает Копли, нам с ним комфортно. Все наши вратари будут развиваться в течение ближайших нескольких лет», — приводит слова функционера Washington Post.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

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