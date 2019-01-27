Немировски: беру вину за поражение на себя, будем разбираться

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:3).



«Нефтехимик» с заслуженной победой! Соперник начал матч активно, двигался быстро. К сожалению, мы вышли на игру неготовыми. Вину за это поражение беру на себя. При счёте 1:2 у нас были четыре хороших момента, но не попали в пустые ворота. После этого шансов у нас не было. Соперник хорошо играл. Повторюсь, команда сегодня вышла неготовой к игре и поражение беру на себя. Вернёмся домой и будем работать, разбираться, почему такое случилось», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамского клуба.



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