«Рейнджерс» вызвали Георгиева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба голкипера Александра Георгиева, информирует официальный сайт команды. 22-летний российский голкипер примет участие в ближайшей тренировке «рейнджеров».



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев принял участие в 16 матчах, в которых одержал шесть побед. В среднем россиянин отражает 89,5% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 3,43. В прошлом сезоне Георгиев провёл 10 игр за основную команду, отражая 91,8% бросков. В текущем чемпионате АХЛ вратарь сыграл 11 встреч, отражая 88,3% бросков.



«Рейнджерс» занимают 11-е место в Восточной конференции с 49 очками после 48 игр.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19