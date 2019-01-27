Кросби — о гуле в свой адрес: у меня прекрасные воспоминания об арене «Сан-Хосе»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал гул болельщиков арены «Сан-Хосе Шаркс», когда ему вручали звание лучшего игрока Матча звёзд НХЛ. Отметим, что два с половиной года назад Кросби с «Питтсбургом» обыграл на этой арене «Шаркс» в финале Кубка Стэнли.



«У меня прекрасные воспоминания от этой арены. Всякий раз, когда попадаешь в эту раздевалку, вспоминаешь, как играл здесь. Я видел по телевизору, как трибуны вчера принимали Криса Летанга, поэтому для меня это не стало неожиданностью. Здесь отличные фанаты, которые делают всё возможное, чтобы против их команды было трудно играть. Они любят свою команду и подарили всем отличную поддержку», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.