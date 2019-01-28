Шипачёв: не смотрим на то, какие соперники попадутся «Динамо» в плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с одноклубниками из Риги.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«Не смотрим на таблицу и на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф. Хотим просто выигрывать каждый матч, занять максимально высокое место в регулярном чемпионате. Поэтому будем биться за победу в каждой из оставшихся встреч», — приводят слова Шипачева «Известия».

Матч «Динамо» М — «Динамо» Р состоится сегодня, 28 января, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева». Начало встречи — в 19:30 мск.

На сегодня московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, а рижане располагаются на 9-й строчке.