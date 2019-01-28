Кожевников: КХЛ нужен полноценный дальневосточный дивизион

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном сокращении КХЛ.



«Уверен, что в нынешних условиях никому в здравом в уме не придёт в голову отрезать Дальний Восток, тут никаких вопросов нет. Да, не всё понятно с Череповцом, которому не просто тянуть клуб КХЛ. Но, на мой взгляд, у «Северстали» больше аргументов для выживания, чем у «Слована».



Уже говорил, что нам нужен полноценный дальневосточный дивизион. К «Амуру», «Адмиралу» и правильному, тесно взаимодействующим с нашим хоккеем «Куньлуню» я бы добавил, условно, Томск, Красноярск и Комсомольск-на-Амуре. Понятно, что на данном этапе это скорее фантазии, но у нас огромная страна, в которой хоккей — вид спорта номер один. И географических провалов на её карте КХЛ не должна допускать. В этом тоже состоит большая хоккейная политика», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Востоке Здесь ожидается огненная концовка «регулярки» и крутой первый раунд игр на вылет.