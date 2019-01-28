Афанасьев: Ковальчук — мой кумир с детства, мечтаю сыграть вместе с ним

Молодой российский нападающий, один из фаворитов грядущего драфта Егор Афанасьев отметил, что ему нравится игра форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.



«В настоящий момент «Лос-Анджелес» — моя любимая команда. «Короли» хоть и идут на предпоследнем месте и сезон у них получается не очень, но Ковальчук — мой любимый игрок. И я очень хотел бы сыграть за «Кингз». Я, как и Илья, из Твери, он мой кумир с детства. Он заиграл в НХЛ, когда я только родился.



В том самом 2001 году его выбрали под первым номером на драфте. К сожалению, с самим Ковальчуком я не знаком, но мой отец знаком с его папой. И моя мечта — сыграть вместе с Ильёй. Посмотрим, получится ли. Очень надеюсь на это», — приводит слова Афанасьева официальный сайт НХЛ.

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