Серебряков: Бобровский, Василевский, Флёри — ребята, которые близки мне по стилю

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков оценил свой первый полноценный сезон в КХЛ и рассказал, за игрой каких вратарей он следит в НХЛ.



«Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку. Я очень рад, что наконец-то стал первым номером, а тренеры мне доверяют. Стараюсь в каждом матче оправдывать их доверие и сыграть хорошо. Очень много работаю.



Могу подсмотреть у кого-то небольшие нюансы, какие-то движения. Нравится, как играют Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю», — сказал Серебряков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Кайфую от каждого матча!». Молодой вратарь «Адмирала» готов покорить КХЛ Голкипер Никита Серебряков рассказал о поставленных задачах и игре на Дальнем Востоке.