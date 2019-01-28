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Серебряков: Бобровский, Василевский, Флёри — ребята, которые близки мне по стилю

Серебряков: Бобровский, Василевский, Флёри — ребята, которые близки мне по стилю
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков оценил свой первый полноценный сезон в КХЛ и рассказал, за игрой каких вратарей он следит в НХЛ.

«Не сказал бы, что мне тяжело психологически. С такой нагрузкой справляться гораздо интереснее. Хорошо, когда много играешь и получаешь нагрузку. Я очень рад, что наконец-то стал первым номером, а тренеры мне доверяют. Стараюсь в каждом матче оправдывать их доверие и сыграть хорошо. Очень много работаю.

Могу подсмотреть у кого-то небольшие нюансы, какие-то движения. Нравится, как играют Сергей Бобровский, Андрей Василевский, который проводит хороший сезон. Ещё назову Марка-Андре Флёри. Это ребята, которые близки мне по стилю», — сказал Серебряков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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