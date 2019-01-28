Капризов: в игре с минским «Динамо» нельзя так ошибаться, как с «Барысом»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о прошедшем матче с «Барысом» (2:5) и поделился ожиданиями от встречи с минским «Динамо».



«Наверное, наши проблемы были в реализации. Да, любой гол в ворота своей команды — это всегда неприятно. Но всё равно, даже проигрывая в счёте, мы могли забросить шайбы и вернуться в игру. Теперь надо делать выводы из этого поражения и настраиваться на следующий матч, чтобы в нём больше так не ошибаться, как мы это сделали с «Барысом», — приводят слова Капризова «Известия».



Подопечные Игоря Никитина проиграли два последних матча в регулярном чемпионате и упустили первое место в турнирной таблице КХЛ, пропустив вперёд СКА. Московская команда вернёт лидерство в случае победы в игре минчанами.

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