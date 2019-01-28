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Буре: особо выделяю моменты, когда удавалось выходить на лёд с Гретцки

Буре: особо выделяю моменты, когда удавалось выходить на лёд с Гретцки
Хоккей / НХЛ

Многократный участник Матчей звёзд НХЛ Павел Буре вспомнил первое участие в мероприятии такого уровня.

«Особенно мне запомнился первый Матч звёзд. Это было в Монреале в 1993 году. Я выступаю всего второй сезон в лиге. Только недавно приехал из СССР. У нас там такой традиции Матчей звёзд не было. И вот попадаю на такое шоу, причём оказываюсь в одной команде из конференции Кларенса Кэмпбелла с такими людьми, как Крис Челиос, Пол Коффи, Уэйн Гретцки, Стив Айзерман, Яри Курри, Бретт Халл. Столько лет о них слышал, а тут всех вижу вживую. Играю с ними в пас, получаю шайбу, мы знакомимся и общаемся в раздевалке.

Дальнейшие Матчи звёзд вспоминаются с трудом. 1994 год — Нью-Йорк, знаменитая арена. Опять я играл за Западную конференцию, мы опять уступили, но главное, снова удалось выйти на лёд вместе с Гретцки. Я такие моменты для себя выделяю особо», — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

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