Американская хоккеистка: НХЛ разрушила барьер, пригласив меня на Матч звёзд

Хоккеистка сборной США Кендалл Койн поделилась мнением об участии в Матче звёзд НХЛ.



Она приняла участие в конкурсе на скорость вместо нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Койн заняла седьмое место среди восьми участников, опередив форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера.



«НХЛ открыла огромное количество дверей. Лига разрушила барьер, пригласив меня на Матч звёзд. Эффект, который появится в дальнейшем, будет невероятным. С нетерпением жду, что произойдёт в будущем», — приводит слова Койн официальный сайт НХЛ.



Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Столичного дивизиона Сидни Кросби был признан самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ, в финале которого его команда обыграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5 (5:0, 5:5).

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