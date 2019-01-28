«Адмирал» — «Амур»: стали известны составы команд

«Адмирал» и «Амур» определились со стартовыми составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Патрикеев — Угольников, Феоктистов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Камалов, Зогорна — Пьянов — Руденков;

Коларж — Атюшов, Голубев — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Дедунов — Железков — Величкин;

Кацуба, Берестенников — Кузнецов — Попугаев.

«Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» — 13-е.