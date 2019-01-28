Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Адмирал» — «Амур»: стали известны составы команд

«Адмирал» — «Амур»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» и «Амур» определились со стартовыми составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Патрикеев — Угольников, Феоктистов — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Камалов, Зогорна — Пьянов — Руденков;
Коларж — Атюшов, Голубев — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Железков — Величкин;
Кацуба, Берестенников — Кузнецов — Попугаев.

«Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» — 13-е.

Борьба за удобного соперника по плей-офф. Превью недели КХЛ
Рижское «Динамо» и «Нефтехимик» постараются вмешаться в состав кубковых восьмёрок.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент