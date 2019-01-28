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Якубов: сроки возвращения Гарипова станут известны после точного диагноза

Якубов: сроки возвращения Гарипова станут известны после точного диагноза
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что сроки восстановления голкипера команды Эмиля Гарипова станут известны позже. Вратарь не принимал участия в матчах Континентальной хоккейной лиги с 21 декабря.

«Гарипов находится на обследовании в Германии. Говорить о том, когда он вернётся, можно будет после точного диагноза. Пока решения врачей нет», — приводит слова Якубова «Р-Спорт».

В этом сезоне 27-летний Гарипов провёл 22 матча в регулярном чемпионате, одержав 14 побед. Он отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,11.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 53 матчах казанская команда набрала 72 очка. Ближайший матч подопечные Зинэтулы Билялетдинова проведут 29 января с «Автомобилистом».

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