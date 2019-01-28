Кожевников: защищаем иностранные клубы, жертвуя хоккейными центрами России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об иностранных командах, выступающих в КХЛ.



«Слован» — кандидат номер один на исключение, это очевидно. В этом сезоне вроде бы немного встрепенулась Рига, но, честно говоря, мне не совсем понятно, почему рижский проект у нас вне критики. А мы почему-то всё время защищаем иностранные клубы, при этом жертвуя историческими хоккейными центрами России — например Новокузнецком или Тольятти.



Также большие проблемы у других динамовцев — из Минска. Белорусы в последние годы наломали дров с североамериканскими тренерами, где-то потеряли свою школу. У Минска есть всё — самая большая арена в КХЛ, переполненные трибуны, любовь к хоккею. Если динамовцы наконец-то сделают ставку на правильного российского тренера, то ситуация быстро нормализуется. И в клубе, и в сборной Беларуси», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Борьба за удобного соперника по плей-офф. Превью недели КХЛ Рижское «Динамо» и «Нефтехимик» постараются вмешаться в состав кубковых восьмёрок.