Заслуженному тренеру России Петру Воробьёву исполнилось 70 лет

Сегодня, 28 января, заслуженный тренер России Пётр Воробьёв отмечает 70-летний юбилей.



В качестве игрока он защищал цвета киевского и рижского «Динамо». На его счету 205 матчей в чемпионате СССР, в которых он забросил 120 шайб.



Воробьёв известен по тренерской работе в «Локомотиве», который он привёл к победе в чемпионате России в 1997 году. Кроме того он возглавлял «Ладу», «Атлант», рижское «Динамо», «Торпедо» и сборную Латвии.



Под его руководством молодёжная сборная России стала чемпионом мира в 1992 году. Воробьёв входил в тренерский штаб сборной России, завоевавшей золото чемпионата мира — 1993 и серебро Олимпиады-1998.



В настоящий момент Воробьёв занимает должность заместителя генерального директора СКА по подготовке резерва. Его сын Илья работает главным тренером питерских «армейцев» и сборной России.