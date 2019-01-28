Форвард питерского «Динамо» Васильев стал лучшим бомбардиром в истории МХЛ

На минувшей неделе нападающий питерского «Динамо» Антон Васильев стал самым результативным игроком в истории Молодёжной хоккейной лиги по общему количеству набранных очков и заброшенных шайб.



Лучший бомбардир нынешнего сезона за 227 матчей в МХЛ забросил 91 шайбу, сделал 125 результативных передач и набрал 216 очков. Таким образом, форвард перекрыл предыдущее достижение Валерия Полякова, который в 244 матчах за «Толпар» набрал 208 (87+121) очков.



Лучшим снайпером до Васильева был Евгений Григоренко, который 87 раз поразил ворота соперников в составе «Стальных Лисов» за 206 встреч.



В нынешнем сезоне Васильев набрал 71 (33+38) очко в 45 матчах. В прошлом сезоне рубеж в 71 балл ему покорился после 64 игр регулярного чемпионата. Форвард по-прежнему не вызывается в ВХЛ, хотя сам изъявлял желание поиграть в Высшей лиге.

А. Васильев: чувствую, что созрел для Высшей лиги, уже засиделся в МХЛ