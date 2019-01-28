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Защитник «Сибири» Константин Алексеев выбыл из строя до конца сезона

Защитник «Сибири» Константин Алексеев выбыл из строя до конца сезона
Хоккей / КХЛ

Защитник «Сибири» Константин Алексеев выбыл из строя до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба новосибирского клуба в «Твиттере».

Хоккеист получил повреждение верхней части тела в матче с «Адмиралом», который состоялся 24 января. На восстановление игроку потребуется два месяца.

В этом сезоне Алексеев провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету одна заброшенная шайба и восемь результативных передач при показателе полезности «-5» и 22 минутах штрафного времени.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 53 матчах новосибирский клуб набрал 46 очков, отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Завтра, 29 января, подопечные Александра Андриевского встретятся с «Барысом».

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