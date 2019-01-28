«Адмирал» потерпел самое крупное поражение в истории дальневосточного дерби

«Амур» разгромил «Адмирал» со счётом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.



Это самый крупный счёт, который был зафиксирован в дальневосточном дерби. В 2015 году «моряки» разгромили хабаровский клуб со счётом 6:0.



Исход матча был решён в первом периоде, когда в ворота хозяев влетели три шайбы, авторами которых стали Валентин Пьянов, Виталий Атюшов и Денис Голубев. Во втором игровом отрезке преимущество хабаровчан укрепили Ян Коларж и Томаш Зогорна, отличившийся в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Александр Кузнецов в шестой раз огорчил местных болельщиков, а на последних минутах окончательный счёт установил Никита Камалов, реализовавший большинство.

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