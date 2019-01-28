Светлов: хочу попросить прощения у болельщиков за плохую игру

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги домашнего матча с «Амуром» (0:7).



«После такого матча мало что можно сказать. Поздравляю «Амур» с хорошей игрой и с победой. Я хочу попросить прощения у болельщиков за плохую игру. Драка Петрова с Берестенниковым? Это просто эмоции. Когда не совсем всё получается в игре, хочется как-то борьбу навязать. Просто эмоции перехлестнули, пошла контактная и агрессивная игра. Случилась драка, но такое бывает в хоккее. Специально этого ничего не было», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хабаровский клуб одержал вторую победу подряд, «моряки» в свою очередь потерпели второе поражение кряду. 31 января «Амур» примет на своей площадке хоккеистов «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» в этот же день будет гостить у минского «Динамо».