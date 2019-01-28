Малкин: я немного расстроен. Одна игра получается хорошей, другая – нет

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил свою игру в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Сейчас я немного расстроен. Это тяжело. Буду продолжать работать, стараться играть лучше. Возможно, что-то нужно упростить. Это тяжёлый год для меня. Одна игра получается хорошей, а другая – нет», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне россиянин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (14+38) очка. В трёх из последних четырёх матчей россиянин заработал показатель полезности «-3».



В ночь на 29 января «пингвины» встретятся на своей площадке с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда Малкина занимает восьмое место на Востоке, в 48 матчах «Питтсбург» набрал 58 очков.

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