«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Китае и закончилась со счётом 5:2 в пользу «драконов».



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Хозяева открыли счёт на 7-й минуте после того, как Вели-Матти Савинайнен реализовал численный перевес. Спустя восемь минут преимущество «драконов» укрепил Брэндон Ип, а во втором игровом отрезке точным броском отметился Савинайнен, снова реализовавший большинство. Омичи сумели отыграть один гол в начале третьей двадцатиминутки благодаря Сергею Шумакову. Зак Юйэнь снова увеличил преимущество «драконов» до трёх шайб, на что гости ответили результативным броском Давида Деарне. В концовке встречи Олли Палола отправил шайбу в пустые ворота.



«Авангард» проиграл впервые за три матча, «Куньлунь» прервал серию из шести поражений.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.