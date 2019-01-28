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«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений

«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений
Хоккей / КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Китае и закончилась со счётом 5:2 в пользу «драконов».

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Хозяева открыли счёт на 7-й минуте после того, как Вели-Матти Савинайнен реализовал численный перевес. Спустя восемь минут преимущество «драконов» укрепил Брэндон Ип, а во втором игровом отрезке точным броском отметился Савинайнен, снова реализовавший большинство. Омичи сумели отыграть один гол в начале третьей двадцатиминутки благодаря Сергею Шумакову. Зак Юйэнь снова увеличил преимущество «драконов» до трёх шайб, на что гости ответили результативным броском Давида Деарне. В концовке встречи Олли Палола отправил шайбу в пустые ворота.

«Авангард» проиграл впервые за три матча, «Куньлунь» прервал серию из шести поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
5:2
2:0, 1:0, 2:2
Авангард
Омск
1:0 – Савинайнен (Сен-Пьер, Шор) – 06:05 (5x4), 2:0 – Ип (Шор, Фонтейн) – 15:03 (5x5), 3:0 – Савинайнен (Шор, Сен-Пьер) – 26:25 (5x4), 3:1 – Шумаков (Деарне, Франсон) – 42:50 (5x5), 4:1 – Юйэнь (Сквайрз, Локхарт) – 48:54 (5x5), 4:2 – Деарне (Шумаков, Франсон) – 49:09 (5x4), 5:2 – Палола (Парлетт, Мертл) – 58:21 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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