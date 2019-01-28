СКА взял на выездную серию 26 хоккеистов

Петербургский СКА отправился на выездную серию, информирует официальный сайт «армейской» команды. Серия стартует завтра, 29 января, матчем в Магнитогорске с «Металлургом», затем петербуржцы отправятся в Астану, где 31 января сыграют с «Барысом». Продолжится выезд встречей с «Сибирью» 2 февраля, а завершится игрой с «Авангардом» в Балашихе 4 февраля.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Николай Кныжов, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

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