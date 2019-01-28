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Пеньковский восстановился после травм, нанесённых Захарчуком

Пеньковский восстановился после травм, нанесённых Захарчуком
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский полностью восстановился после тяжелейших травм и будет получать игровую практику в хоккейном клубе «Челмет», информирует «инстаграм» хоккейного агентства Шуми Бабаева. Форвард восстанавливался на протяжении 113 дней.

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» хоккейного агентства Шуми Бабаева.

Напомним, что у форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Тяжёлую травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука. Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.

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