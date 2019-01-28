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«Северсталь» установила новый медиакуб на домашней арене

«Северсталь» установила новый медиакуб на домашней арене
Хоккей / КХЛ

На домашней арене череповецкой «Северстали» появился новый медиакуб, информирует официальный сайт команды.

«Работы по установке своего медиакуба клубом велись уже давно. Первоначально планировалось, что все работы, связанные с медиакубом, будут завершены к началу сезона. Однако ряд трудностей у изготовителя и затянувшиеся согласования проекта подвеса и металлоконструкций куба значительно сдвинули сроки.

Сейчас куб смонтирован по так называемой временной схеме: на арене введены в эксплуатацию только фронтальные панели. После изготовления металлоконструкций куба появится возможность установки угловых панелей. Также претерпит изменения схема подвеса, после чего куб приобретёт законченный вид. Окончательный срок завершения работ станет известен в ближайшие две-три недели», — сообщил менеджер по коммерции ХК «Северсталь» Александр Юдаков.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».

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