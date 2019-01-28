«Северсталь» установила новый медиакуб на домашней арене

На домашней арене череповецкой «Северстали» появился новый медиакуб, информирует официальный сайт команды.



«Работы по установке своего медиакуба клубом велись уже давно. Первоначально планировалось, что все работы, связанные с медиакубом, будут завершены к началу сезона. Однако ряд трудностей у изготовителя и затянувшиеся согласования проекта подвеса и металлоконструкций куба значительно сдвинули сроки.



Сейчас куб смонтирован по так называемой временной схеме: на арене введены в эксплуатацию только фронтальные панели. После изготовления металлоконструкций куба появится возможность установки угловых панелей. Также претерпит изменения схема подвеса, после чего куб приобретёт законченный вид. Окончательный срок завершения работ станет известен в ближайшие две-три недели», — сообщил менеджер по коммерции ХК «Северсталь» Александр Юдаков.

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