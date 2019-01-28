Фрэйзер: особо не настраивал игроков «Куньлуня», придерживались системы

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).



«В целом это была очень хорошая игра, сейчас мы хорошо себя чувствуем. Победа далась очень нелегко, потому что каждый игрок выложился по максимуму, отдал всего себя. Эта была как раз та команда, которую мы хотим видеть и в дальнейшем. Против нас играл очень серьёзный соперник, пару раз были неудачные для нас моменты, но выручал наш вратарь Александр Лазушин. Это было очень хорошее выступление и командное, и индивидуальное каждого на одной площадке.



На лёд вышла совсем другая команда по сравнению со вчерашним матчем? Я особо не настраивал игроков, наша задача была придерживаться нашей системы. В этом матче всё у нас получилось, очень хорошо сыграли спецбригады. В большинстве сыграли здорово, и, как я ранее сказал, это был и командный, и индивидуальный успех каждого в отдельности и команды в целом», — передаёт слова Фрэйзера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений