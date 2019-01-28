Стали известны составы московского ЦСКА и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт белорусского клуба. Встреча состоится сегодня, 28 января, начало игры — в 19:30 мск.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Карнаухов — Калинин;
Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин; Романов.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев;
Бокун — Блум, Дроздов — Хауден — Пулккинен;
Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов;
Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
ЦСКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд