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ЦСКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

ЦСКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт белорусского клуба. Встреча состоится сегодня, 28 января, начало игры — в 19:30 мск.

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Карнаухов — Калинин;
Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин; Романов.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);
Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев;
Бокун — Блум, Дроздов — Хауден — Пулккинен;
Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов;
Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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