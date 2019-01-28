ЦСКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

Стали известны составы московского ЦСКА и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт белорусского клуба. Встреча состоится сегодня, 28 января, начало игры — в 19:30 мск.



ЦСКА



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Хансен — Карнаухов — Калинин;

Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;

Слепышев — Светлаков — Телегин; Романов.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев;

Бокун — Блум, Дроздов — Хауден — Пулккинен;

Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов;

Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19